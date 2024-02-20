Жирона пропустила вже на 2-й хвилині. Алейш Гарсія необачним пасом подарував момент Беренгеру, який більярдно пробив у нижній кут. В дебюті другої половини Віктор Циганков відновив рівновагу, скориставшись прострілом Івана Мартіна.

Гол Циганкова не врятував Жирону від поразки в Більбао – каталонці все далі від мрій про золото

Жахлива оборона Жирони змарнувала всі зусилля українця. Беренгер оформив дубль після ще однієї обрізки (цього разу "відзначився" Гутьєррес), а Іньякі Вільямс зробив посміховисько з двох опікунів. Ерік Гарсія скоротив відставання до мінімуму, і гості мали виривати одне очко наприкінці зустрічі. Втім, захисник Вівіан на лінії воріт героїчно врятував Атлетік – 3:2.