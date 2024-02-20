Жирона пропустила уже на 2-й минуте. Алейш Гарсия опрометчивым пасом подарил момент Беренгеру, который бильярдно пробил в нижний угол. В дебюте второй половины Виктор Цыганков восстановил равновесие, воспользовавшись прострелом Ивана Мартина.

Гол Цыганкова не спас Жирону от поражения в Бильбао – каталонцы все дальше от мечтаний о золоте

Ужасная оборона Жироны свела на нет все усилия украинца. Беренгер оформил дубль после еще одной обрезки (на этот раз "отличился" Гутьеррес), а Иньяки Вильямс сделал посмешище из двух опекунов. Эрик Гарсия сократил отставание до минимума, и гости должны были вырывать одно очко в конце встречи. Впрочем, защитник Вивиан на линии ворот героически спас Атлетик – 3:2.