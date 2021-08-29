Манчестер Юнайтед оновив національний безпрограшний рекорд
21:12 - Читать на русском
Важка перемога над Вулверхемптоном (1:0) у 3-му турі англійської Прем'єр-ліги стала особливою для Манчестер Юнайтед.
завершено
81’ Мейсон Грінвуд
Команда Сульшера оновила рекорд виїзних матчів поспіль без поразок, повідомляє Opta Sports.
Поєдинок проти Вулвз став 28-м матчем АПЛ поспіль, у якому Юнайтед набирав очки. "Червоні дияволи" за цей час здобули 18 перемог і ще 10 зустрічей звели внічию. Цей показник став рекордним в історії всіх професіональних дивізіонів Англії.
Нагадаємо, що МЮ здолав Вулверхемптон завдяки голу Мейсона Грінвуда на 81-й хвилині. Манкуніанці піднялися на 3-тє місце в турнірній таблиці.
Тоттенхем здолав Уотфорд і очолив АПЛ, МЮ переграв Вулверхемптон з асистом Варана в дебютному матчі
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