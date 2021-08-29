Важка перемога над Вулверхемптоном (1:0) у 3-му турі англійської Прем'єр-ліги стала особливою для Манчестер Юнайтед.

Команда Сульшера оновила рекорд виїзних матчів поспіль без поразок, повідомляє Opta Sports.

Вуд забив історичний гол АПЛ

Поєдинок проти Вулвз став 28-м матчем АПЛ поспіль, у якому Юнайтед набирав очки. "Червоні дияволи" за цей час здобули 18 перемог і ще 10 зустрічей звели внічию. Цей показник став рекордним в історії всіх професіональних дивізіонів Англії.

Нагадаємо, що МЮ здолав Вулверхемптон завдяки голу Мейсона Грінвуда на 81-й хвилині. Манкуніанці піднялися на 3-тє місце в турнірній таблиці.

Тоттенхем здолав Уотфорд і очолив АПЛ, МЮ переграв Вулверхемптон з асистом Варана в дебютному матчі