Лондонский Тоттенхэм в 3-м туре Премьер-лиги минимально одолел Уотфорд на своем поле. Смотрите видео забитого мяча и самых интересных мгновений поединка.

Команды обменялись полумоментами в первые полчаса игры. Взятие же ворот в исполнении "шпор" вышло спонтанным.

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На 42-й минуте лондонцы получили право на штрафной. К мячу подошел Сон Хын Мин и вместо ожидаемого навеса пробил в дальний, вратарский угол, где Даниэль Бахманн не смог прервать полет сферы в сетку. После перерыва возможности развить преимущество Тоттенхэма упустили Алли, Хойбьерг и Кейн. Однако, и одного мяча "шпорам" хватило для выхода в лидеры чемпионата.

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