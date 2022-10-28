Півзахисник СК Дніпро-1 Олександр Піхальонок забив один з найкращих голів 5-го туру групового етапу Ліги конференцій за версією УЄФА,

Гармата Піхальонка у ворота Аполлона стала одним з 4 голів, які претендують на звання найкращого за ігровий день за версією УЄФА.

Переможний гол Піхальонка у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Аполлон – 1:0

Серед конкурентів – гол Діуфа (Базель – Жальгіріс), забитий м'яч Вершарена (Андерлехт – Стяуа) та гол Фрізенбіхлера (Хартс – РФС).

Нагадаємо, дніпряни гарантували собі вихід до плей-офф Ліги конференцій, мінімально здолавши кіпрський Аполлон (1:0). Єдиний гол у зустрічі забив Піхальонок.

СК Дніпро-1 прорвався у плей-офф Ліги конференцій, втримавши перемогу над Аполлоном завдяки шедевру Піхальонка