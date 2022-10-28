Полузащитник СК Днепр-1 Александр Пихалёнок забил один из лучших голов 5-го тура группового этапа Лиги конференций по версии УЕФА.

Пушка Пихалёнка в ворота Аполлона стала одним из 4 голов, претендующих на звание лучшего за игровой день по версии УЕФА.

Победный гол Пихаленка в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Аполлон – 1:0

Среди конкурентов – гол Диуфа (Базель – Жальгирис), забитый мяч Вершарена (Андерлехт – Стяуа) и гол Фризенбихлера (Хартс – РФС).

Напомним, днепряне гарантировали себе выход в плей-офф Лиги конференций, минимально одолев кипрский Аполлон (1:0). Единственный гол во встрече забил Пихалёнок.

СК Днепр-1 прорвался в плей-офф Лиги конференций, удержав победу над Аполлоном благодаря шедевру Пихалёнка