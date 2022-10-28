Гол Пихалёнка претендует на звание лучшего в туре Лиги конференций – видео
10:40 - Читати українською
Полузащитник СК Днепр-1 Александр Пихалёнок забил один из лучших голов 5-го тура группового этапа Лиги конференций по версии УЕФА.
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Пушка Пихалёнка в ворота Аполлона стала одним из 4 голов, претендующих на звание лучшего за игровой день по версии УЕФА.
Победный гол Пихаленка в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Аполлон – 1:0
Среди конкурентов – гол Диуфа (Базель – Жальгирис), забитый мяч Вершарена (Андерлехт – Стяуа) и гол Фризенбихлера (Хартс – РФС).
Напомним, днепряне гарантировали себе выход в плей-офф Лиги конференций, минимально одолев кипрский Аполлон (1:0). Единственный гол во встрече забил Пихалёнок.
СК Днепр-1 прорвался в плей-офф Лиги конференций, удержав победу над Аполлоном благодаря шедевру Пихалёнка
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