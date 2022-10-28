СК Дніпро-1 зробив те, що від нього вимагалося – пробився до весінньої стадії єврокубків. Для цього дніпряни мало вигравати у кіпрського Аполлона. І вони це зробили – завдяки єдиному і переможному голу Олександра Піхальонка на 39-й хвилині зустрічі.

СК Дніпро-1 прорвався у плей-офф Ліги конференцій, втримавши перемогу над Аполлоном завдяки шедевру Піхальонка

Найприємніше те, що після забитого голу українська команда не почала "паркувати автобус" біля власних воріт. Навпаки, дніпряни намагалися збільшити перевагу. Голкіпер Аполлона зробив декілька сейвів і врятував свою команду від більшої поразки. Тож у цьому відеоогляді є на що подивитися.