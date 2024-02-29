Челсі обіграв Лідс (3:2) в рамках 1/8 фіналу Кубка Англії. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Кубок Англії, 1/8 фіналу

Челсі – Лідс – 3:2

Голи: Джексон, 15, Мудрик, 27, Галлахер, 90+1 – Джозеф, 8, 59

Один із лідерів Чемпіоншипа дав гідний бій Челсі. Лондонці пропустили першими, але ще до перерви змогли вийти вперед. Зокрема, завдяки голу Михайла Мудрика, який, до речі, відіграв майже повний матч.

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По перерві Лідсу вдалося зрівняти рахунок. Здавалося, все перейде в овертайм, але Челсі вирвав перемогу в компенсований час. Вирішальний гол у свій актив записав Конор Галлахер.