Челси обыграл Лидс (3:2) в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Кубок Англии, 1/8 финала

Челси – Лидс – 3:2

Голы: Джексон, 15, Мудрик, 27, Галлахер, 90+1 – Джозеф, 8, 59

Один из лидеров Чемпионшипа дал достойный бой Челси. Лондонцы пропустили первыми, но еще до перерыва смогли выйти вперед. В частности, благодаря голу Михаила Мудрика, который, кстати, отыграл почти полный матч.

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После перерыва Лидсу удалось сравнять счет. Казалось, все перейдет в овертайм, но Челси вырвал победу в компенсированное время. Решающий гол в свой актив записал Конор Галлахер.