Михайло Мудрик забив переможний м'яч у поєдинку 28-го туру АПЛ Челсі – Ньюкасл, який зіграли 11 березня. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Михайло Мудрик залишився в запасі, а Челсі швидко повів у рахунку. Джексон вдало підправив удар Палмера. Незадовго до перерви Ісак відновив рівновагу.

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У другому таймі Палмер знову вивів лондонців уперед, а на 76-й відзначився і Мудрик. Михайло, який вийшов на заміну, вирвався сам на сам з Дубравкою, обіграв його і спрямував м'яч у сітку. Для Мудрика це 4-й гол в АПЛ сезону 2023/24. Також у його активі два асисти. Загалом українець забив 6 голів у всіх турнірах в поточній кампанії.

Ньюкасл зумів скоротити відставання, але це був останній гол у матчі. 3:2 на користь команди Маурісіо Почеттіно. Завдяки цій перемозі Челсі набрав 39 очок і залишився на 11-й позиції АПЛ. У Ньюкасла 40 балів і 10 місце.

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