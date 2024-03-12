Михаил Мудрик забил победный мяч в поединке 28-го тура АПЛ Челси – Ньюкасл, который сыграли 11 марта. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Михаил Мудрик остался в запасе, а Челси быстро повел в счете. Джексон удачно подправил удар Палмера. Незадолго до перерыва Исак восстановил равновесие.

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Во втором тайме Палмер снова вывел лондонцев вперед, а на 76-й отличился и Мудрик. Вышедший на замену Михаил вырвался один на один с Дубравкой, обыграл его и направил мяч в сетку. Для Мудрика это 4-й гол в АПЛ сезона 2023/24. Также в его активе два ассиста. В общем украинец забил 6 голов во всех турнирах в текущей кампании.

Ньюкасл сумел сократить отставание, но это был последний гол в матче. 3:2 в пользу команды Маурисио Почеттино. Благодаря этой победе Челси набрал 39 очков и остался на 11-й позиции АПЛ. У Ньюкасла 40 баллов и 10 место.

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