В рамках програми дня у 34-му турі Ла Ліги заплановано кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2022/23, 34-й тур

Сельта – Валенсія – 1:2

Голи: Сеферовіч, 60 – Клюйверт, 8, Марі, 88

Ельче – Атлетіко – початок о 17:15

Вальядолід – Севілья – початок о 19:30

Валенсія здобула виїзну перемогу над Сельтою. Господарі вже на 8-й хвилині відкрили рахунок внаслідок прориву Лопеса правим флангом з передачею у центр штрафного, звідки пробив Клюйверт. Сеферовіч на 60-й зрівняв, замкнувши простріл від Бельтрана, однак на 88-й Марі забив вирішальний гол – Альберто завдав удару головою у ближню дев'ятку. 1:2!

Завдяки цьому успіху "кажани" відірвались від зони вильоту на три очки. Галісійці випереджають Валенсію на два залікових бали.