В рамках программы дня в 34-м туре Ла Лиги запланировано несколько матчей. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2022/23, 34-й тур

Сельта – Валенсия – 1:2

Голы: Сеферович, 60 – Клюйверт, 8, Мари, 88

Эльче – Атлетико – начало в 17:15

Вальядолид – Севилья – начало в 19:30

Валенсия одержала выездную победу над Сельтой. Хозяева уже на 8-й минуте открыли счет в результате прорыва Лопеса по правому флангу с передачей в центр штрафной, откуда пробил Клюйверт. Сеферович на 60-й сравнял, замкнув прострел от Бельтрана, однако на 88-й Мари забил решающий гол – Альберто нанес удар головой в ближнюю девятку. 1:2!

Благодаря этому успеху "летучие мыши" оторвались от зоны вылета на три очка. Галисийцы опережают Валенсию на два зачетных балла.