У суботу у 34-му турі чемпіонату Іспанії відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Іспанія, Ла Ліга, 34-й тур

Осасуна – Альмерія – 3:1

Голи: Будімір, 46, Еззалзулі, 52, Гомес, 81 – Лазаро, 90+2

Вільяреал – Атлетік – початок матчу о 19:30

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Осасуна у відчайдушній боротьбі за єврокубки на своєму полі здолалаа Альмерію. Перший тайм минув без голів, а одразу по перерві Будімір вивів господарів вперед. Не минуло і п'яти хвилин як форвард збірної Марокко Еззалзулі ударом в дев'ятку фактично зняв питання щодо переможця.

Наприкінці матчу памплонці зробили "контрольний у голову" і розслабились, за що одразу ж поплатились – Лазаро вже у доданий час зумів забити гол престижу. Це, однак, не засмутило Осасуну – підопічні Ягоба Аррасате після осічки Циганкова і Ко перебувають на відстані одного очка від місця у Лізі конференцій.

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