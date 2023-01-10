Півзахисник Панатінаїкоса Беньямін Вербіч став автором найкрасивішого голу грецького клубу в грудні 2022 року.

Словенець отримав нагороду за забитий м'яч у матчі Кубка Греції проти Волоса, повідомляє офіційний твіттер Панатінаїкоса.

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Вербіч вдало приклався з-за меж штрафного з лівої – м'яч влетів у дальній кут воріт, поставивши крапку в зустрічі (3:0).

Загалом, Беньямін провів 16 матчів у Греції, в яких відзначився 3 голами та 2 результативними передачами. Додамо, що словенець безкоштовно покинув Київ влітку 2022 року.

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