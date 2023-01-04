Грецька Суперліга, 16-й тур

Левадіакос – Панатінаїкос – 0:1

Гол: Вербіч, 35

Головний тренер "зелених" випустив ексгравця Динамо зі старту. За це він віддячив голом на 35 хвилині. Шпорар промчався лівим флангом та прострілив у штрафний, де набігав Вербіч. Удар завершився голом.

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Беньяміна замінили у другому таймі на 69 хвилині. Левадіакос, хоч і мав моменти, але зрівняти ситуацію на табло не зумів. Перемога дозволила Панатінаїкосу закріпити лідерство, тепер перевага над АЕКом складає 7 пунктів.

Для гравця збірної Словенії це був 17 поєдинок у сезоні, у яких він відзначився трьома голами й двома результативними передачами.