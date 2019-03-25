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Годін встановив рекорд збірної Уругваю за кількістю матчів

19:41 129 Читать на русском
Годін встановив рекорд збірної Уругваю за кількістю матчів
Дієго Годін / Уругвай

Захисник збірної Уругваю Дієго Годін провів за свою національну команду найбільше матчів.

Центрбек вийшов у стартовому складі збірної Уругваю на матч товариського турніру "Кубок Китаю" проти Таїланду та провів на полі 70 хвилин.

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Цей поєдинок став для 33-річного Годіна 126-м у складі своєї національної команди, що є абсолютним рекордом збірної Уругваю.

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На друге місце за цим показником опустився захисник Порту Максі Перейра, який має в активі 125 матчів, третій – Дієго Форлан з показником у 112 поєдинків.

Теги
Світ Дієго Годін Дієго Годін Уругвай Уругвай
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