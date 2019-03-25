Годин установил рекорд сборной Уругвая по количеству матчей

Защитник сборной Уругвая Диего Годин провел за свою национальную команду больше всего матчей.

Центрбек вышел в стартовом составе сборной Уругвая на матч товарищеского турнира "Кубок Китая" против Таиланда и провел на поле 70 минут.

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Этот поединок стал для 33-летнего Година 126-м в составе своей национальной команды, что является абсолютным рекордом сборной Уругвая.

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На второе место по этому показателю опустился защитник Порту Макси Перейра, который имеет в активе 125 матчей, третий – Диего Форлан с показателем в 112 поединков.