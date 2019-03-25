toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ЛЮКСЕМБУРГ - УКРАИНА ЕВРО-2020 СБОРНАЯ УКРАИНЫ ПОРТУГАЛИЯ - СЕРБИЯ

Годин установил рекорд сборной Уругвая по количеству матчей

19:41 31 Читати українською
Годин установил рекорд сборной Уругвая по количеству матчей
Диего Годин / Уругвай

Защитник сборной Уругвая Диего Годин провел за свою национальную команду больше всего матчей.

Центрбек вышел в стартовом составе сборной Уругвая на матч товарищеского турнира "Кубок Китая" против Таиланда и провел на поле 70 минут.

Хадсон-Одой помог Англии победить Чехию и побил полувековой рекорд

Этот поединок стал для 33-летнего Година 126-м в составе своей национальной команды, что является абсолютным рекордом сборной Уругвая.

Атлетико нашел замену Годину в Роме

На второе место по этому показателю опустился защитник Порту Макси Перейра, который имеет в активе 125 матчей, третий – Диего Форлан с показателем в 112 поединков.

Теги
Мир Диего Годин Диего Годин Уругвай Уругвай
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
3
мин
Люксембург
21:45
Украина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук