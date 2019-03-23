Хадсон-Одой допоміг Англії перемогти Чехію та побив півстолітній рекорд

Форвард Челсі Каллум Хадсон-Одой записав своє ім'я в історію збірної Англії.

Каллум Хадсон-Одой з'явився на полі на 70-й хвилині відбіркового поєдинку до Євро-2020 Англія – Чехія (5:0). Таким чином форвард Челсі став наймолодшим переможцем в офіційному матчі в історії "трьох левів", який повідомляє Opta Joe.

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Каллум провів свій перший переможний поєдинок за національну команду у віці 18 років та 135 днів. Юний талант перевершив досягнення Данкана Едвардса, який дебютував з перемоги за збірну Англії у віці 18 років і 183 днів.

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