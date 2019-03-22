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Атлетіко знайшов заміну Годіну в Ромі

19:16 168 Читать на русском
Атлетіко знайшов заміну Годіну в Ромі
Костас Манолас / фото із соцмереж

Захисник Роми Костас Манолас влітку може опинитись в чемпіонаті Іспанії.

Мадридський Атлетіко розглядає можливість підписання центрбека Роми Костаса Маноласа на заміну Дієго Годіну, повідомляє Diario AS.

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"Матрацники" зацікавлені в грецькому захисникові, у контракті якого з "вовками" прописані відступні в розмірі 36 мільйонів євро.

Йдеться про те, що Годін вже остаточно вирішив піти з Атлетіко цього літа, коли закінчується термін його контракту, а Інтер вже уклав з ним угоду.

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27-річний Манолас перейшов до Роми з Олімпіакоса в 2014 році. В нинішньому сезоні Костас зіграв 21 матч в Серії А та забив 1 гол.

Теги
Іспанія Трансфери Костас Манолас Костас Манолас Рома Рома Атлетіко Атлетіко
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