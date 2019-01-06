toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КУБОК АНГЛІЇ ЄВГЕН СЕЛЕЗНЬОВ

Гнабрі повернувся у загальну групу Баварії

09:23 31 Читать на русском
Гнабрі повернувся у загальну групу Баварії
Серж Гнабрі / Фото: соцмережі

Хавбек Баварії Серж Гнабрі відновив тренування з командою після травми.

За словами самого футболіста, він не відчув ніякого дискомфорту попри те, що тренування було важким.

БД замахнулася на титул, топ-бомбардир готується до України, а Коно – втратив довіру. Підсумки першого кола Бундесліги

"Я повністю відновився. Радий, що знову працюю з командою і можу викладатися на максимум. Це тренування було дуже напруженим. Ми виконали багато коротких спринтів, займалися на сходах. Було дуже важко.

Поля в чудовому стані, у нас тут в Катарі чудові умови. Ми повинні всією командою добре провести підготовку, щоб у другій половині сезону постаратися виконати всі свої завдання", – цитує Гнабрі офіційний сайт клубу.

Селезньов прилетів у Малагу – в аеропорту його зустрічали журналісти та вболівальники

Теги
Німеччина Серж Гнабрі Серж Гнабрі Баварія Баварія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Моурінью виключив повернення в Бенфіку
    Португалія — 5 січ789 Моурінью виключив повернення в Бенфіку
2
год
:
48
хв
Ейбар
13:00
Вільяреал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук