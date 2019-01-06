Гнабрі повернувся у загальну групу Баварії

Хавбек Баварії Серж Гнабрі відновив тренування з командою після травми.

За словами самого футболіста, він не відчув ніякого дискомфорту попри те, що тренування було важким.

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"Я повністю відновився. Радий, що знову працюю з командою і можу викладатися на максимум. Це тренування було дуже напруженим. Ми виконали багато коротких спринтів, займалися на сходах. Було дуже важко.

Поля в чудовому стані, у нас тут в Катарі чудові умови. Ми повинні всією командою добре провести підготовку, щоб у другій половині сезону постаратися виконати всі свої завдання", – цитує Гнабрі офіційний сайт клубу.

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