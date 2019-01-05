Селезньов прилетів у Малагу – в аеропорті його зустрічали журналісти та вболівальники

Нападник збірної України Євген Селезньов прибув у Малагу для підписання контракту з однойменним клубом.

Селезньов прилетів до Іспанії з Туреччини, де найближчим часом повинен пройти медобстеження та підписати контракт з Малагою, яка виступає в Сегунді.

"Такий форвард повинен грати в основному складі": як Іспанія реагує на можливий перехід Селезньова у Малагу

Очікується, що Євген перейде у Малагу на правах оренди, яка діятиме до 30 червня. "Анчоусів" зараз очолює Хуан Рамон Муньїс, який був помічником Хуанде Рамоса під час роботи іспанця у Дніпрі, і саме він виявив бажання запросити українця.