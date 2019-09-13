Глєб зізнався, що хотів врізати Гвардіолі після фіналу Ліги чемпіонів

Екс-хавбек Барселони Александр Глєб розповів про власний конфлікт з Хосепом Гвардіолою після фіналу Ліги чемпіонів 2009 року проти Манчестер Юнайтед.

"Шкодував, коли пішов з Барселони. Чесно кажучи, я сам винен. Через те, що в моєму особистому житті відбулися деякі події, я був дуже нервовим, нікого не слухав. Коли мені Гвардіола говорив вчити іспанську, я сприймав це агресивно, цілеспрямовано йшов на конфлікт з ним.

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У 2009 році ми виграли Лігу чемпіонів, але тоді я теж образився. Я грав у всіх матчах до фіналу, а у вирішальній битві Гвардіола не випустив мене на поле, навіть на лаву запасних не посадив. Хотів йому врізати відразу після гри. А зараз я спокійний, зараз я його розумію. На його місці вчинив би точно так само", – розповів Глєб Матч-ТВ.

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