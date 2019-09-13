Глеб признался, что хотел ударить Гвардиолу после финала Лиги чемпионов

Экс-хавбек Барселоны Александр Глеб рассказал о своем конфликте с Хосепом Гвардиолой после финала Лиги чемпионов 2009 года против Манчестер Юнайтед.

"Жалел, когда ушел из Барселоны. Честно говоря, я сам виноват. В силу того, что в моей личной жизни произошли некоторые события, я был очень нервным, никого не слушал. Когда мне Гвардиола говорил учить испанский, я воспринимал это агрессивно, целенаправленно шел на конфликт с ним

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У 2009 році ми виграли Лігу чемпіонів, але тоді я теж образився. Я грав у всіх матчах до фіналу, а у вирішальній битві Гвардіола не випустив мене на поле, навіть на лаву запасних не посадив. Хотів йому витягти відразу після гри. А зараз я спокійний, зараз я його абсолютно розумію. На його місці вчинив би точно так само", – рассказал Глеб Матч-ТВ.

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