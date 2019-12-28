Гладкий відзначив позитивні риси Леоненка

Нападник турецького Адана Демірспора Олександр Гладкий в захваті від експертних навичок Віктора Леоненка.
"Футбольні передачі, буває, дивлюся. Наші. "Профутбол" або "Великий футбол". Буває, цікаве розповідають.
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Віктор Леоненко подобається. Ставлюся до нього спокійно, з великим задоволенням і повагою. Як футболіст – легенда. Завдяки йому цікаво дивитися передачу. Він створює таку атмосферу, ауру.
Згадайте Вацка, вони ж з Леоненком не могли спокійно передачу вести. Складається враження, що вони готові битися один з одним. Мені подобається таке.
Також мені імпонує, що Леоненко каже прямо і правду. Якщо комусь не подобається – йому все одно. Його намагаються "травити", а він сидить і посміхається. Коти-коти, чайники-чайники – йому все одно", – сказав Гладкий в інтерв'ю каналу Stargorod Sport на YouTube.
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