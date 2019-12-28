toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ АНГЛІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ВУЛВЕРХЕМПТОН - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Гладкий відзначив позитивні риси Леоненка

00:20 251 Читать на русском
Гладкий відзначив позитивні риси Леоненка
Віктор Леоненко / Фото з відкритих джерел

Нападник турецького Адана Демірспора Олександр Гладкий в захваті від експертних навичок Віктора Леоненка.

"Футбольні передачі, буває, дивлюся. Наші. "Профутбол" або "Великий футбол". Буває, цікаве розповідають.

Гладкий: Мій перехід з Шахтаря в Динамо – це була помилка

Віктор Леоненко подобається. Ставлюся до нього спокійно, з великим задоволенням і повагою. Як футболіст – легенда. Завдяки йому цікаво дивитися передачу. Він створює таку атмосферу, ауру.

Згадайте Вацка, вони ж з Леоненком не могли спокійно передачу вести. Складається враження, що вони готові битися один з одним. Мені подобається таке.

Також мені імпонує, що Леоненко каже прямо і правду. Якщо комусь не подобається – йому все одно. Його намагаються "травити", а він сидить і посміхається. Коти-коти, чайники-чайники – йому все одно", – сказав Гладкий в інтерв'ю каналу Stargorod Sport на YouTube.

Лобановському відмовив і здолав Ромаріо: найкращого футболіста Казахстану хотіла Борусія Д, але він обрав Україну

blog_ava
Яремчуку пропонують варіанти трансферу в топ-чемпіонати – версія європейських ЗМІ
27 грудня
16177
Теги
Олександр Гладкий Олександр Гладкий Віктор Леоненко Адана Демірспор Адана Демірспор
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
30
хв
Брайтон
14:30
Борнмут
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук