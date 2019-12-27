Гладкий: Мій перехід з Шахтаря в Динамо – це була помилка

Форвард Адана Демірспора Олександр Гладкий шкодує, що свого часу проміняв Шахтар на Динамо.

"Напевно, зараз я вже можу сказати, що це була моя помилка, що я не залишився в Шахтарі. Вони хотіли продовжити контракт на два роки, але дещо сталося і це вплинуло на мій відхід. Що трапилося? Це вже моя особиста справа. Це було пов'язано з моїми думками, нерозумінням і моїми надіями, можливо, фантазіями. Це була моя дурість.

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У мене тоді було багато пропозицій. І навіть кращі, ніж я міг очікувати. Які? Вже неважливо. Але склалося так, що я перейшов в Динамо. Це був спонтанний перехід. Я б навіть в таке повірити не міг... Перейшов туди дуже випадково.

Зустрів Реброва на парковці в торговому центрі і почув цю пропозицію. Ми з ним поговорили пару хвилин. Він мені каже: "Не хочеш до мене? Я б хотів, щоб ти перейшов". Я йому відповів, що це не смішно, а він сказав, що не жартує. І я отримав пропозицію від Динамо.

Але були пропозиції і ще кращі. З-за кордону були. Але вже неважливо, від кого. Але я тоді прийняв рішення, що краще залишитися в Україні. Та й у мене в дитинстві була мрія зіграти за київське Динамо, але коли була реальна пропозиція, то я вибрав Шахтар. А вже потім так вийшло", – сказав Гладкий в інтерв'ю каналу Stargorod Sport на YouTube.

В поточному сезоні другого дивізіону Туреччини Гладкий провів 8 матчів, в яких відзначився двома голами.

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