Олександра Гладкого визнали найкращим гравцем 14-го туру української першості, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Ювілейний гол Гладкого у відеоогляді матчу Зоря – Десна – 2:1

За підсумками голосування форвард Зорі випередив Артема Бєсєдіна з Динамо та Тавареша Альваро зі Львова. Кожен з гравців записав до свого активу дубль, який посприяв перемозі його команд. Луганці переграли Десну, кияни – Олімпік, а львів'яни – Минай.

До слова, Динамо розташувалось першим у турнірній таблиці УПЛ, Зоря піднялась на четверту сходинку, а Львів – на десяту.

Зоря завдяки дублю Гладкого перемогла Десну в битві за п'єдестал УПЛ