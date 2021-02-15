Гладкий став найкращим гравцем 14-го туру УПЛ – форвард Зорі затьмарив героїв Динамо та Львова
11:42 - Читать на русском
Українська Прем'єр-ліга традиційно підбила підсумки чергового зіграного туру.
Олександра Гладкого визнали найкращим гравцем 14-го туру української першості, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Ювілейний гол Гладкого у відеоогляді матчу Зоря – Десна – 2:1
За підсумками голосування форвард Зорі випередив Артема Бєсєдіна з Динамо та Тавареша Альваро зі Львова. Кожен з гравців записав до свого активу дубль, який посприяв перемозі його команд. Луганці переграли Десну, кияни – Олімпік, а львів'яни – Минай.
До слова, Динамо розташувалось першим у турнірній таблиці УПЛ, Зоря піднялась на четверту сходинку, а Львів – на десяту.
Зоря завдяки дублю Гладкого перемогла Десну в битві за п'єдестал УПЛ
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