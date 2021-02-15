Александра Гладкого признали лучшим игроком 14-го тура украинского первенства, сообщает официальный сайт УПЛ.

Юбилейный гол Гладкого в видеообзоре матча Заря – Десна – 2:1

По итогам голосования форвард Зари опередил Артема Беседина из Динамо и Тавареша Альваро из Львова. Каждый из игроков записал в свой актив дубль, который поспособствовал победе его команды. Луганчане переиграли Десну, киевляне – Олимпик, а львовяне – Минай.

К слову, Динамо расположилось первым в турнирной таблице УПЛ, Заря поднялась на четвертое место, а Львов – на десятое.

Заря благодаря дублю Гладкого победила Десну в битве за пьедестал УПЛ