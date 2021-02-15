Гладкий стал лучшим игроком 14-го тура УПЛ – форвард Зари затмил героев Динамо и Львова
11:42 - Читати українською
Украинская Премьер-лига традиционно подвела итоги очередного сыгранного тура.
Александра Гладкого признали лучшим игроком 14-го тура украинского первенства, сообщает официальный сайт УПЛ.
Юбилейный гол Гладкого в видеообзоре матча Заря – Десна – 2:1
По итогам голосования форвард Зари опередил Артема Беседина из Динамо и Тавареша Альваро из Львова. Каждый из игроков записал в свой актив дубль, который поспособствовал победе его команды. Луганчане переиграли Десну, киевляне – Олимпик, а львовяне – Минай.
К слову, Динамо расположилось первым в турнирной таблице УПЛ, Заря поднялась на четвертое место, а Львов – на десятое.
Заря благодаря дублю Гладкого победила Десну в битве за пьедестал УПЛ
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