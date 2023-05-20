У суботу відбувся повний тур у Групі вибування. Читайте звіт про поєдинки на "Футбол 24".

Перша ліга, 7-й тур

Буковина – Гірник-Спорт – 3:2

Голи: Палагнюк, 67, Сергійчук, 77, Скрипник, 90+2 – Посєвкін, 65, Черниш, 90

ФСК Маріуполь – Скорук – 0:3

Голи: Перебора, 18, Коцюмака, 22, Шмигельський, 43

Вилучення: Літовченко, 87 (ФСК Маріуполь, друга жовта картка)

Прикарпаття – Полтава – 0:1

Гол: Костенко, 41

Діназ – Чернігів-ШВСМ – 1:0

Гол: Оринчак, 68

УПЛ та ПФЛ визначили дати проведення перехідних поєдинків

Буковина на своєму полі ледь не зганьбилась з одним з аутсайдерів – Гірник-Спортом. Перший тайм минув без голів, а по перерві гості вийшли вперед – Посєвкін з меж штрафного пробив повз голкіпера. Не минуло і двох хвилин, як Палагнюк відновив статус-кво. В середині другого тайму Сергійчук зіграв першим на добиванні після невдалої гри кіпера Гірник-Спорта і вивів буковинців вперед. На останній хвилині Черниш, здавалось, врятував клуб з Горішніх Плавнів, але вже за мить Скрипник поставив масну крапку на шансах суперника врятуватись. Перемога принесла Буковині 20 очок і третю сходинку, Гірник-Спорт оформив виліт у Другу лігу.

Скорук у боротьбі за лідерство каменя на камені не залишив від ФСК Маріуполь. Господарі забили три сухих м'ячі ще у першому таймі і, завдяки осічці івано-франківців, піднялись на вершину Групи вибування. ФСК Маріуполь, натомість, наступний сезон розпочне у нижчому дивізіоні.

Лідер "вісімки невдах" – Прикарпаття – доволі сенсаційно програв Полтаві. Долю матчу вирішив єдиний гол, забитий перед самою перервою. Як наслідок, франківці опустились на другу сходинку (21 очко), а полтавці врятувались від перехідних матчів і зберегли прописку у Першій лізі.

У ще одному матчі Діназ мінімально здолав Чернігів-ШВСМ. Перемога підняла вишгородців на п'яту сходинку, чернігівці – четверті.

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