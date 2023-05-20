Гірник-Спорт дочасно оформив виліт у Другу лігу, Прикарпаття поступилось лідерством Скоруку, Маріуполь зберігає шанси
У суботу відбувся повний тур у Групі вибування. Читайте звіт про поєдинки на "Футбол 24".
Перша ліга, 7-й тур
Буковина – Гірник-Спорт – 3:2
Голи: Палагнюк, 67, Сергійчук, 77, Скрипник, 90+2 – Посєвкін, 65, Черниш, 90
ФСК Маріуполь – Скорук – 0:3
Голи: Перебора, 18, Коцюмака, 22, Шмигельський, 43
Вилучення: Літовченко, 87 (ФСК Маріуполь, друга жовта картка)
Прикарпаття – Полтава – 0:1
Гол: Костенко, 41
Діназ – Чернігів-ШВСМ – 1:0
Гол: Оринчак, 68
УПЛ та ПФЛ визначили дати проведення перехідних поєдинків
Буковина на своєму полі ледь не зганьбилась з одним з аутсайдерів – Гірник-Спортом. Перший тайм минув без голів, а по перерві гості вийшли вперед – Посєвкін з меж штрафного пробив повз голкіпера. Не минуло і двох хвилин, як Палагнюк відновив статус-кво. В середині другого тайму Сергійчук зіграв першим на добиванні після невдалої гри кіпера Гірник-Спорта і вивів буковинців вперед. На останній хвилині Черниш, здавалось, врятував клуб з Горішніх Плавнів, але вже за мить Скрипник поставив масну крапку на шансах суперника врятуватись. Перемога принесла Буковині 20 очок і третю сходинку, Гірник-Спорт оформив виліт у Другу лігу.
Скорук у боротьбі за лідерство каменя на камені не залишив від ФСК Маріуполь. Господарі забили три сухих м'ячі ще у першому таймі і, завдяки осічці івано-франківців, піднялись на вершину Групи вибування. ФСК Маріуполь, натомість, наступний сезон розпочне у нижчому дивізіоні.
Лідер "вісімки невдах" – Прикарпаття – доволі сенсаційно програв Полтаві. Долю матчу вирішив єдиний гол, забитий перед самою перервою. Як наслідок, франківці опустились на другу сходинку (21 очко), а полтавці врятувались від перехідних матчів і зберегли прописку у Першій лізі.
У ще одному матчі Діназ мінімально здолав Чернігів-ШВСМ. Перемога підняла вишгородців на п'яту сходинку, чернігівці – четверті.
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