В субботу состоялся полный тур в Группе выбывания. Читайте отчет о поединках на "Футбол 24".

Первая лига, 7-й тур

Буковина – Горняк-Спорт – 3:2

Голы: Палагнюк, 67, Сергийчук, 77, Скрипник, 90+2 – Посевкин, 65, Черныш, 90

ФСК Мариуполь – Скорук – 0:3

Голы: Перебора, 18, Коцюмака, 22, Шмигельский, 43

Удаление: Литовченко, 87 (ФСК Мариуполь, вторая желтая карточка)

Прикарпатье – Полтава – 0:1

Гол: Костенко, 41

Диназ – Чернигов-ШВСМ – 1:0

Гол: Оринчак, 68

УПЛ и ПФЛ определили даты проведения переходных поединков

Буковина на своем поле едва не опозорилась с одним из аутсайдеров – Горняк-Спортом. Первый тайм прошел без голов, а после перерыва гости вышли вперед – Посевкин из пределов штрафной пробил мимо голкипера. Не прошло и двух минут, как Палагнюк восстановил статус-кво. В середине второго тайма Сергийчук сыграл первым на добивании после неудачной игры кипера Горняк-Спорта и вывел буковинцев вперед. На последней минуте Черныш, казалось, спас клуб из Горишних Плавней, но уже через мгновение Скрипник поставил жирную точку на шансах соперника спастись. Победа принесла Буковине 20 очков и третью строчку, Горняк-Спорт оформил вылет во Вторую лигу.

Скорук в борьбе за лидерство камня на камне не оставил от ФСК Мариуполь. Хозяева забили три сухих мяча еще в первом тайме и, благодаря осечке ивано-франковцев, поднялись на вершину Группы выбывания. ФСК Мариуполь следующий сезон начнет в низшем дивизионе.

Лидер "восьмерки неудачников" – Прикарпатье – довольно сенсационно проиграл Полтаве. Судьбу матча решил единственный гол, забитый перед самым перерывом. Как следствие, франковцы опустились на второе место (21 очко), а полтавчане спаслись от переходных матчей и сохранили прописку в Первой лиге.

В еще одном матче Диназ минимально одолел Чернигов-ШВСМ. Победа подняла вышгородцев на пятую строчку, черниговцы – четвертые.

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