"Якщо людина виходить на заміну без бажання, чому всі решта гравців мають бігати, коли ти виходиш на поле з жуйкою в роті? Що це? Мені було дуже прикро, що ми програли. Ми не мали програвати. Я розлютився, але попросив вибачення у нього.

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Я не знаю, хто виклав це відео – мені лише сьогодні сказали, що воно вилізло у TikTok. Я дізнаюся, хто це зняв. Я просто не розумію: ми розмовляли між собою, навіщо все це викладати? Знову я вліз у якийсь конфлікт", – сказав Селезньов у коментарі програмі Yellow.

Нагадаємо, Кобак на 85-й хвилині замінив Данила Книша, а на 96-й втратив м'яч на половині поля Динамо, після чого кияни забили другий гол.

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