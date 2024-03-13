Легендарний у минулому вінгер Манчестер Юнайтед Раян Гіггз цілий рік пропрацював на секретній посаді в клубі Салфорд Сіті.

Посада Гіггза в Салфорд Сіті стала відомою сьогодні, 13 березня, після офіційного підтвердження призначення Алекса Брюса новим помічником головного тренера. Як інформує Daily Star, раніше клуб не розголошував цю інформацію офіційно.

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Весь цей час Гіггз працював футбольним директором клубу з Ліги 2 (четвертий дивізіон). Раян є одним зі співвласників Салфорд Сіті – разом із Філом Невіллом, Ґарі Невіллом, Девідом Бекхемом, Нікі Баттом і Полом Скоулзом.

Це перша робота Гіггза відтоді, як він пішов з посади тренера збірної Уельсу в червні 2022 року. У липні минулого року з нього було знято обвинувачення в домашньому насильстві, висунуті колишньою дівчиною Раяна.

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