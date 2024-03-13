Легендарный в прошлом вингер Манчестер Юнайтед Райан Гиггз целый год проработал на секретной должности в клубе Салфорд Сити.

Должность Гиггза в Салфорд Сити стала известной сегодня, 13 марта, после официального подтверждения назначения Алекса Брюса новым помощником главного тренера. Как информирует Daily Star, ранее клуб не разглашал эту информацию официально.

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Всё это время Гиггз работал футбольным директором клуба из Лиги 2 (четвёртый дивизион). Райан является одним из совладельцев Салфорд Сити – наряду с Филом Невиллом, Гари Невиллом, Дэвидом Бекхэмом, Ники Баттом и Полом Скоулзом.

Это первая работа Гиггза с тех пор, как он ушел с поста тренера сборной Уэльса в июне 2022 года. В июле прошлого года с него были сняты обвинения в домашнем насилии, выдвинутые бывшей девушкой Райана.

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