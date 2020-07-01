Гей домовився про новий контракт з Кішвардою

Хавбек Віктор Гей продовжить свої виступи у складі Кішварди.

Угорський клуб на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту з 24-річним українцем.

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Жодні подробиці угоди не уточнюються. Гей провів 21 матч у всіх турнірах поточного сезону, відзначився одним голом. Півзахисник приєднався до Кішварди у 2016-му, перейшовши з ужгородської Говерли на правах вільного агента.

Додамо, що Гей є далеко не єдиним українцем у своєму клубі. Кольори Кішварди також захищають Антон Кравченко, Богдан Мельник та Роман Карасюк.

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