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Зубков та ще один українець потрапили до символічної збірної чемпіонату Угорщини

12:35 - Читать на русском
Зубков та ще один українець потрапили до символічної збірної чемпіонату Угорщини
Олександр Зубков (в центрі) / Сайт Ференцвароша

Українські легіонери вкотре підтвердили свою визначну роль в угорських командах.

Вінгер Ференцвароша Олександр Зубков та центрбек Кішварди Антон Кравченко опинилися в символічній збірній сезону за версією Instat.

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Зубков відзначився 9 голами в 28 матчах чемпіонату, допомігши своїй команді здобути золоті медалі. Крім нього, у збірній ще четверо підопічних Реброва. Кравченко провів за Кішварду 17 матчів, забив два м'ячі – його клуб фінішував на 8 сходинці.

Нагадаємо, нещодавно Зубков підписав повноцінний контракт з Ференцварошем. Чемпіон Угорщини заплатив Шахтарю за гравця 1 млн євро.

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Кішварда Кішварда Українці за кордоном Світ Антон Антон Кравченко Ференцварош Ференцварош Олександр Олександр Зубков Угорщина
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