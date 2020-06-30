Зубков та ще один українець потрапили до символічної збірної чемпіонату Угорщини

Українські легіонери вкотре підтвердили свою визначну роль в угорських командах.

Вінгер Ференцвароша Олександр Зубков та центрбек Кішварди Антон Кравченко опинилися в символічній збірній сезону за версією Instat.

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Зубков відзначився 9 голами в 28 матчах чемпіонату, допомігши своїй команді здобути золоті медалі. Крім нього, у збірній ще четверо підопічних Реброва. Кравченко провів за Кішварду 17 матчів, забив два м'ячі – його клуб фінішував на 8 сходинці.

Нагадаємо, нещодавно Зубков підписав повноцінний контракт з Ференцварошем. Чемпіон Угорщини заплатив Шахтарю за гравця 1 млн євро.

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