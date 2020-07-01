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Гей договорился о новом контракте с Кишвардой

1 июля 16:22 - Читати українською
Гей договорился о новом контракте с Кишвардой
Виктор Гей / Сайт Кишварды

Хавбек Виктор Гей продолжит свои выступления в составе Кишварды.

Венгерский клуб на своем официальном сайте объявил о подписании нового контракта с 24-летним украинцем.

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Подробности сделки не уточняются. Гей провел 21 матч во всех турнирах текущего сезона, отметился одним голом. Полузащитник присоединился к Кишварде в 2016-м, перейдя с ужгородской Говерлы на правах свободного агента.

Добавим, что Гей является далеко не единственным украинцем в своем клубе. Цвета Кишварды также защищают Антон Кравченко, Богдан Мельник и Роман Карасюк.

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Теги
Украинцы за рубежом Мир Венгрия Виктор Виктор Гей Кишварда Кишварда
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