"Якщо відверто, то я вважав Шахтар фаворитом і в цьому сезоні. І хоча у них по ходу турніру виникали кадрові проблеми, я був переконаний, що завдяки старому багажу вони ще зможуть відбитися від переслідувачів.

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Але не тут-то було. Причини невдач футболістам Шахтаря потрібно шукати, перш за все, в собі. Адже кудись зникла їхня монолітність, збалансованість, швидкість.

У тренувальному процесі є така вправа – тримання м'яча, коли футболісти грають без воріт. Так ось "гірники", схоже, забули, що в офіційних матчах потрібно не лише контролювати м'яч, але й забивати голи. З цим у Шахтаря виникла напружена ситуація. На відміну від головного конкурента – Динамо, яке не втрачало свої очки, Шахтар не видається непереможним навіть в поєдинках з командами з нижньої частини турнірної таблиці.

Переконаний, що велика провина у цьому рульового Луїша Каштру. Складається враження, що після торішнього чемпіонського сезону він знизив вимогливість до своїх підопічних, а вони, відчувши слабину, перестали ставитися до тренувального процесу і офіційних матчів з максимальною відповідальністю.

А може це й на краще – зміна чемпіона? Адже спочивання на лаврах не сприяє прогресу. Після втрати титулу в Шахтарі серйозно займуться аналізом невдач, визначаться з уразливими місцями, активізуються на трансферному ринку і, цілком можливо, що вже у новому чемпіонаті все стане на свої місця", – сказав Гецко у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, Шахтар після 22-х турів йде у турнірній таблиці УПЛ другим, відстаючи від Динамо на 10 очок.

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