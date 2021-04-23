Колишній нападник збірної України Іван Гецко переконаний, що ще одна невдача Зорі у чемпіонаті можна коштувати луганцям третьої сходинки.

"В останніх матчах мені сподобалася Ворскла. І якщо на фінішній прямій полтавці обійдуться без травм і дискваліфікації, то можуть скласти гостру конкуренцію іншим претендентам – Зорі і Десні.

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Особисто я віддаю перевагу у боротьбі за бронзу луганцям, однак якщо вони будуть діяти так безладно, як у останньому поєдинку з Ворсклою, то можуть забути про п'єдесталі", – сказав Гецко у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, Ворскла після 22-х турів посідає у турнірній таблиці УПЛ 4 сходинку, маючи у своєму активі 37 очок. Від Зорі, яка йде третьою, команду Максимова відділяє 1 пункт.

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