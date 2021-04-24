"Если откровенно, то я считал Шахтер фаворитом и в этом сезоне. И хотя у них по ходу турнира возникали кадровые проблемы, я был убежден, что благодаря старому багажу они еще смогут отбиться от преследователей.

Гецко назвал неожиданного фаворита в борьбе за бронзу УПЛ

Но не тут-то было. Причины неудач футболистам Шахтера нужно искать, прежде всего, в себе. Ведь куда-то исчезла их монолитность, сбалансированность, скорость.

В тренировочном процессе есть такое упражнение – держание мяча, когда футболисты играют без ворот. Так вот "горняки", похоже, забыли, что в официальных матчах нужно не только контролировать мяч, но и забивать голы. С этим у Шахтера возникла напряженная ситуация. В отличие от главного конкурента – Динамо, которое не теряло свои очки, Шахтер не кажется непобедимым даже в поединках с командами из нижней части турнирной таблицы.

Убежден, что большая вина в этом рулевого Луиша Каштру. Создается впечатление, что после прошлогоднего чемпионского сезона он снизил требовательность к своим подопечным, а они, почувствовав слабину, перестали относиться к тренировочному процессу и официальным матчам с максимальной ответственностью.

А может это и к лучшему – смена чемпиона? Ведь почивание на лаврах не способствует прогрессу. После потери титула в Шахтере серьезно займутся анализом неудач, определятся с уязвимыми местами, активизируются на трансферном рынке и, вполне возможно, что уже в новом чемпионате все станет на свои места", – сказал Гецко в комментарии Zbirna.com.

Напомним, Шахтер после 22-х туров идет в турнирной таблице УПЛ вторым, отставая от Динамо на 10 очков.

Шахтар і шість підводних каменів, які його потопили