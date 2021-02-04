Кияни під час одного із контрольних поєдинків на других зборах матимуть серйозний нагляд.

"Біло-сині" вже провели два спаринги у Туреччині – програли Лудогорцю 1:2 та перемогли Динамо Тбілісі 1:0. Сьогодні, 4 лютого, на команду очікує третій контрольний матч проти ЦСКА 1948.

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Товариську зустріч проти болгар планує відвідати президент столичного клубу Ігор Суркіс, стверджує Meta-ratings. Бос Динамо також має намір провести трохи часу у тренувальному таборі киян, щоб краще зрозуміти ситуацію перед офіційними поєдинками.

До слова, на других зимових зборах "біло-сині" ще зустрінуться зі Шкендією та БАТЕ. Перша зустріч в УПЛ запланована на 13 лютого проти Олімпіка. В 1/16 ЛЄ Динамо зіграє з Брюгге 18 лютого, матч-відповідь відбудеться 25-го.

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