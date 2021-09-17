Програму туру в Німеччині відкривав матч у Берліні, де зустрічалися дві найгірші оборони чемпіонату Німеччини – Герта та Гройтер Фюрт за чотири тури пропустили по 11 голів. Обидві команди програли у трьох турах, але господарі тиждень тому перервали серію поразок, розбивши Бохум – у новачка ж була лишень нічия з Армінією. Словом, на "Олімпіаштадіоні" усім була потрібна перемога.

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Перший тайм пройшов у рівній боротьби без яскравих моментів, а от у другому колективи розкрились. Вже на 57-й хвилині Гройтер Фюрт заробив пенальті внаслідок фолу Зеєфейка – Хргота з "точки" не схибив, відкривши рахунок. Втім, всього через чотири хвилини Герта зрівняла зусиллями Еккеленкампа, якому вдалося замкнути подачу з кутового. 1:1!

Після цього берлінці посилили натиск на ворота гостей, ледь не вирвавшись уперед на 77-й хвилині з чергового корнера. Зельке пробивав головою, але не влучив у дальній кут. На жаль для Гройтер Фюрта, це була лише прелюдія до фіаско. Вже на 79-й хвилині Бауер у спробі заблокувати удар господарів зрізав м'яч у власні ворота – 2:1! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

Герта святкує другу поспіль перемогу, набравши 6 очок і піднявшись дев'яту позицію в турнірній таблиці. Щоправда, вже завтра конкуренти можуть опустити берлінський клуб в другу десятку. Гройтер Фюрт з 1 заліковим балом у активі залишається на дні.

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