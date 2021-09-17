Программу тура в Германии открывал матч в Берлине, где встречались две худшие обороны чемпионата Германии – Герта и Гройтер Фюрт за четыре тура пропустили по 11 голов. Обе команды проиграли в трех турах, но хозяева неделю назад прервали серию поражений, разбив Бохум – у новичка же была только ничья с Арминией. Словом, на "Олимпиаштадион" всем была нужна победа.

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Первый тайм прошел в равной борьбе без ярких моментов, а вот во втором коллективы раскрылись. Уже на 57-й минуте Гройтер Фюрт заработал пенальти в результате фола Зеефейка – Хргота с "точки" не промахнулся, открыв счет. Впрочем, всего через четыре минуты Герта сравняла усилиями Еккеленкампа, которому удалось замкнуть подачу с углового. 1:1!

После этого берлинцы усилили натиск на ворота гостей, едва не вырвавшись вперед на 77-й минуте с очередного корнера. Зельке пробивал головой, но не попал в дальний угол. К сожалению для Гройтер Фюрта, это была лишь прелюдия к фиаско. Уже на 79-й минуте Бауэр в попытке заблокировать удар хозяев срезал мяч в собственные ворота – 2:1! Именно с этим счетом матч и подошел к концу.

Герта празднует вторую подряд победу, набрав 6 очков и поднявшись девятую позицию в турнирной таблице. Правда, уже завтра конкуренты могут опустить берлинский клуб во вторую десятку. Гройтер Фюрт с 1 зачетным баллом в активе остается на дне.

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