Президія Німецького футбольного союзу сьогодні одноголосно вирішила звільнити головного тренера Німеччини U-21 від чинного контракту, якщо він погодиться очолити збірну Туреччини, інформує офіційний сайт НФС.

Шевченко може очолити європейську збірну, яка звільнила тренера після ганебної поразки

Німецькі футбольні боси високо цінують успіхи Кунца з молодіжкою (перемоги на Євро-2017 і Євро-2021, срібні медалі Євро-2019) і не хочуть перешкоджати його переговорам з Турецькою асоціацією.

Німецька преса днями писала про інтерес турків до Андрія Шевченка, однак після такої заяви НФС шлях для Шеви в збірну Туреччини, схоже, закритий. Шенола Гюнеша замінить Штефан Кунц, який раніше розглядався кандидатом у збірні Німеччини та Росії.

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