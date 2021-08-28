Берлінці оформили трансфер 21-річного хавбека, повідомляє офіційний сайт клубу.

Баварія прагне купити одного з найкращих гравців Німеччини, на якого претендують два топ-клуби АПЛ

Еккеленкамп підписав із Гертою контракт на 4 роки. Аякс отримав за свого вихованця орієнтовно 3 млн євро. На Олімпіаштадіоні Еккеленкамп виступатиме під 10-м номером. За першу команду амстердамців він дебютував ще в сезоні 2017/18 і провів за нідерландський гранд 25 матчів у всіх турнірах (4 голи, 3 асисти).

До слова, підписання Еккеленкампа стало вже 7-м повноцінним трансфером Герти в літнє трансферне вікно.

Гвардіола може потопити учня, реабілітація Реала та Барселони, потенційний дебют Мессі в ПСЖ – топ-матчі вікенду