Берлинцы оформили трансфер 21-летнего хавбека, сообщает официальный сайт клуба.

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Эккеленкамп подписал с Гертой контракт на 4 года. Аякс получил за своего воспитанника ориентировочно 3 млн евро. На Олимпиаштадионе Эккеленкамп будет выступать под 10-м номером. В первой команде амстердамцев он дебютировал еще в сезоне 2017/18 и провел за нидерландский гранд 25 матчей во всех турнирах (4 гола, 3 ассиста).

К слову, подписание Эккеленкампа стало уже 7-м полноценным трансфером Герты в летнее трансферное окно.

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