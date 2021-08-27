Гравець збірної Німеччини став бажаною ціллю на трансферному ринку, адже вже наступного літа він буде вільним агентом.

Гінтер може перебратися до Англії

За інформацією Bild, Баварія вирішила випередити конкурентів і підписати Гінтера вже зараз. Зазначається, що мюнхенці вже розпочали переговори з Борусією. Якщо ж "жеребці" відмовляться продавати свого гравця, то мюнхенці спробують переконати його обрати саме їх через рік.

Раніше повідомлялося, що на Гінтера також претендують Тоттенхем і Ліверпуль. До слова, Матіас посів третє місце у голосуванні за найкращих гравців Німеччини у 2020 році. У минулому сезоні він провів 45 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі. Раніше Гінтер захищав кольори Борусії Д і Фрайбурга.

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