Баварія прагне купити одного з найкращих гравців Німеччини, на якого претендують два топ-клуби АПЛ
Захисник менхенгладбаської Борусії Матіас Гінтер має шанс покинути команду.
Гравець збірної Німеччини став бажаною ціллю на трансферному ринку, адже вже наступного літа він буде вільним агентом.
Гінтер може перебратися до Англії
За інформацією Bild, Баварія вирішила випередити конкурентів і підписати Гінтера вже зараз. Зазначається, що мюнхенці вже розпочали переговори з Борусією. Якщо ж "жеребці" відмовляться продавати свого гравця, то мюнхенці спробують переконати його обрати саме їх через рік.
Раніше повідомлялося, що на Гінтера також претендують Тоттенхем і Ліверпуль. До слова, Матіас посів третє місце у голосуванні за найкращих гравців Німеччини у 2020 році. У минулому сезоні він провів 45 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі. Раніше Гінтер захищав кольори Борусії Д і Фрайбурга.
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