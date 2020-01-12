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Героїчний перфоманс Луніна у відеоогляді матчу Марбелья – Вальядолід

08:26 1892 Читать на русском
Героїчний перфоманс Луніна у відеоогляді матчу Марбелья – Вальядолід
Андрій Лунін отримує привітання від партнерів по Вальядоліду / Getty Images

У матчу 1/32 фіналу Кубка Іспанії Вальядолід у серії пенальті здолав Марбелью. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Кубок Іспанії, 1/32 фіналу

Марбелья – Вальядолід – 1:1 (по пен. – 1:4)

Голи: Пауло Вітор, 39 – Унал, 86

Для Андрія Луніна цей матч став лише другим у складі Вальядоліда після його переходу в команду на правах оренди з мадридського Реала. Але саме українському голкіперу судилося стати головною дійовою особою матчу.

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Наприкінці першого тайму молодий воротар пропустив дебютний гол за "пуселу" – після удару Пауло Вітора м'яч по несподіваній для голкіпера траєкторії залетів у ворота Луніна. Вальядолід відігрався лише наприкінці матчу – на 86 хвилині Енес Унал врятував команду від поразки.

В екстратаймах Лунін декілька разів виручив свою команду після небезпечних атак Марбельї. Справа дійшла до серії пенальті, у якій українець став справжнім героєм. Він взяв два з трьох ударів гравців Марбельї і забезпечив своїй команді вихід в 1/16 фіналу турніру.

Лунін виграв серію пенальті для Вальядоліда та став героєм – сейви українця вивели команду в 1/16 Кубка Іспанії

blog_ava
Інтер – Аталанта – 1:1 – відео голів та огляд матчу
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Теги
Вальядолід Вальядолід Іспанія Відеоновини Кубок Іспанії Андрій Лунін Андрій Лунін Марбелья Марбелья Українці за кордоном
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