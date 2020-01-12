Героический перфоманс Лунина в видеообзоре матча Марбелья – Вальядолид

В матче 1/32 финала Кубка Испании Вальядолид в серии пенальти одолел Марбелью. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Кубок Испании, 1/32 финала

Марбелья – Вальядолид – 1:1 (по пен. – 1:4)

Голы: Пауло Витор, 39 – Унал, 86

Для Андрея Лунина этот матч стал лишь вторым в составе Вальядолида после его перехода в команду на правах аренды из мадридского Реала. Но именно украинскому голкиперу было суждено стать главным действующим лицом матча.

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В конце первого тайма молодой вратарь пропустил дебютный гол за "пуселу" – после удара Пауло Витора мяч по неожиданной для голкипера траектории залетел в ворота Лунина. Вальядолид отыгрался лишь в конце матча – на 86 минуте Энес Унал спас команду от поражения.

В экстратайме Лунин несколько раз выручил свою команду после опасных атак Марбельи. Дело дошло до серии пенальти, в которой украинец стал настоящим героем. Он взял два из трех ударов игроков Марбельи и обеспечил своей команде выход в 1/16 финала турнира.

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