Автор забитого гола у ворота ісландців Ігор Горбач поділився емоціями від поєдинку 2-го туру ЛК у групі В.

"Матч був важкий. Дуже багато витратили сил. Я дуже радий, що зміг забити гол.

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Перемогли в такому важкому поєдинку. Я думаю, що результатом задоволені, але по грі ще є претензії, особливо у другому таймі.

Ми готувалися до тяжкої гри, але по ходу матчу у них були зміни. Правий захисник заходив в центр, і це трохи збивало нас з пантелику. Але ми впоралися з цим. Зразу налаштовувалися на таку гру. На те, що буде бій. Головне, що ми перемогли!" – сказав Горбач у коментарі прес-службі луганців.

Нагадаємо, м'яч Ігоря став єдиним у матчі і приніс перемогу Зорі (1:0). Окрім того, для Горбача цей гол став першим у дорослому футболі.

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