Герой Зари – о победе над Брейдабликом в Лиге конференций: "Это немного сбивало нас с толку"
Автор забитого гола в ворота исландцев Игорь Горбач поделился эмоциями от поединка 2-го тура ЛК в группе В.
"Матч был тяжелый. Очень много потратили сил. Я очень рад, что смог забить гол.
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Победили в таком тяжелом поединке. Я думаю, что результатом довольны, но по игре еще есть претензии, особенно во втором тайме.
Мы готовились к тяжелой игре, но по ходу матча у них были изменения. Правый защитник заходил в центр, и это немного сбивало нас с толку. Но мы справились с этим. Сразу настраивались на такую игру. На то, что будет бой. Главное, что мы победили!" – сказал Горбач в комментарии пресс-службе луганчан.
Напомним, мяч Игоря стал единственным в матче и принес победу Заре (1:0). Кроме того, для Горбача этот гол стал первым во взрослом футболе.
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